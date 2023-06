Gioco Online Legale: regole e tassazioni

Negli ultimi anni il gioco d’azzardo digitale ha avuto un forte incremento. Nel solo 2022 il tasso di crescita è stato del 21,6% con una spesa totale di 1,631 miliardi di euro. Questi dati sono stati analizzati dall’Agimeg (Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco) la quale riceve le informazioni direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Tutto ciò ha comportato una maggiore diffusione di servizi di scommesse online, aumentando notevolmente la concorrenza e la scelta per l’utente. Non bisogna sottovalutare l’aspetto legato alla sicurezza; è infatti necessario verificare che chiunque eserciti questa professione lo faccia in modo legale rispettando le regole statali.





Regolamentazione del gioco a distanza in Italia

Come già anticipato questo settore ha vissuto una forte espansione, soprattutto nel recente passato. Per questa ragione è stato necessario istituire una serie di regole e leggi per verificare che chiunque operi lo faccia in modo legale.

Tutti i casinò online in Italia devono possedere la Licenza ADM. Si tratta di un’autorizzazione che legittima ad operare in modo legale. Questa concessione è rilasciata dall’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli la quale ha lo scopo di proteggere l’utilizzatore e, allo stesso tempo, riscuotere i tributi.

Non tutti i casinò online legali di NonAAMS.com possono ottenere questo permesso, ciò è consentito solamente a coloro che hanno sede legale nel territorio italiano.

L’ADM si occupa anche di verificare la solidità e la trasparenza della società facente richiesta. Degli Organismi di Verifica controlleranno:

software;

le percentuali di vincita e i criteri di scommessa;

garantendo la migliore esperienza di gioco possibile.

Se un casinò, una volta ottenuta la licenza, non dovesse più rispettarne i requisiti può subire una revoca e quindi l’impossibilità ad operare legalmente nel paese.

Impatto della licenza ADM sul settore dei casino online













Una maggiore controllo sul gioco d’azzardo online permette allo Stato una trasparenza elevata e l’eliminazione di evasione fiscale. Per implementare queste regolamentazioni il legislatore permette solamente alle piattaforme con sede in Italia di offrire i propri servizi. Ciò impedisce alle società estere di operare? La risposta è no. É necessario che soddisfino i requisiti per ottenere la licenza ADM e che il dominio del sito web sia ".it".

In questo modo si tutela il libero mercato, senza porre in una posizione di vantaggio gli esercenti nazionali.

La presenza di questi permessi ha inasprito i controlli e nel 2006, grazie al decreto Bersani, ha permesso di oscurare moltissimi siti illegali.

Esistono anche dei corrispettivi esteri; i più rinomati sono la Malta Gambling Authority, la Gambling Commission (UKGC) e quella di Curaçao (GCP). Ricordiamo che solo l’ADM permette di fornire un servizio di casinò online in Italia.

Tassazione del gioco d’azzardo

Tutti i casinò online sono soggetti a tassazione e la piattaforma ha il ruolo di sostituto d’imposta. Gli importi saranno quindi direttamente versati alle casse statali, senza che l’utente debba occuparsi di questioni tributarie.

Uno dei maggiori interrogativi riguarda se una vincita debba essere dichiarata o meno. Le somme guadagnate non devono essere comunicate al fisco in quanto la ritenuta d’imposta è a carico del sito in questione.

Se la vincita avviene presso un casinò fisico estero, secondo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi,, essa deve essere comunicata e quindi soggetta a tassazione. Nel caso in cui avvenisse su una piattaforma estera si tratterebbe di un illecito in quanto non avente Licenza ADM.

Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che il settore dei casinò online è in un forte trend di crescita. Ciò ha costretto il legislatore a fornire delle regole più stringenti per verificare la corretta esecuzione del servizio.

Si tratta di regole che hanno lo scopo di migliorare l’esperienza d’uso dell’utente, fornendo un'esperienza più trasparente e senza brutte sorprese.