FOTO-VIDEO/ NASCE IL PROGETTO POWERAPP PER IL POTENZIAMENTO DELL'APPRENDISTATO IN PROVINCIA DI TERAMO. SARA' RIVOLTO A GIOVANI DAI 15 AI 29 ANNI

Presentato questa mattina a Teramo, nella sala giunta della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, il progetto dal titolo "PowerApp, Rete per il potenziamento dell'apprendistato in provincia di Teramo" finanziato dalla Regione Abruzzo (Dipartimento Lavoro-Sociale).

Il fine dell'iniziativa sarà quello di attivare, nei prossimi sei mesi, almeno 85 nuovi rapporti di lavoro per i giovani sotto i 30 anni. Firmato anche il protocollo d'intesa tra i partner locali che costituiscono la rete del progetto: Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, Confindustria, Ance, Cna, Confcommercio, Consorzio Atea, Cgil, Cisl e Uil, Ordini dei Commercialisti e degli Esperti contabili e Consulenti del Lavoro, Ufficio scolastico provinciale, Manpower e Efse. "PowerApp" è curato dall'associazione temporanea di scopo costituita da Eventitalia (capofila) e Profili Aziendali.

In considerazione del tessuto economico provinciale teramano e dei contratti attivati negli anni passati, grazie al supporto del network di progetto che agevolerà l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e un insieme di azioni di sensibilizzazione e promozione, l'intervento vuole ottenere un incremento sulla stipula di nuovi contratti di apprendistato che oscilla dal 20% al 25%. L'area di mercato di riferimento e le relative macroaree professionali selezionate riguardano principalmente l'industria, le costruzioni e il comparto relativo al tessile e alla moda.

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede l'alternanza tra il lavoro e la formazione. È lo strumento contrattuale più idoneo a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani tra i 15 e i 29 anni ed è una delle misure previste dal Programma Garanzia Giovani. In particolare, il progetto "PowerApp" mira ad_attivare nuovi contratti di apprendistato di 1 e II livello in favore di giovani disoccupati che siano residenti in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia o Sardegna. L'apprendistato di I livello è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti ed è finalizzato all'acquisizione di una qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore.

L'apprendistato di II livello è invece rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni compiuti ed è finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale. In entrambi i casi l'apprendista ha un tutor, messo a disposizione dall'azienda, che lo guida nell'inserimento lavorativo e Io affianca nell'imparare una professione coerente con le necessità dell'azienda stessa.

"Come ente formativo siamo orgogliosi di proporre per la provincia di Teramo un progetto innovativo come Powe•App — spiega Floriana D'Ugo, amministratrice di Eventitalia, capofila dell'iniziativa -. Grazie al protocollo di intesa che oggi sottoscriviamo con i principali attori chiave locali, avremo l'opportunità di creare una rete che potrà concretamente promuovere lo strumento dell'apprendistato e favorire l'attivazione di nuovi contratti di lavoro. Insieme ai nostri partner sensibilizzeremo sia le aziende sia i giovani disoccupati agevolando, così, l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro".

QUI L'INTERVISTA ALLA BALLONE, A DI CESARE E A RAGONICI