VIDEO/ NASCE IN ABRUZZO L'ASSOCIAZIONE GUIDO CARLI: UN THINK TANK PER DECLINARE VISIONI GLOBALI IN SOLUZIONI LOCALI

Presentata a Teramo l'associazione abruzzese Guido Carli.

Torna ad uso pubblico la Sala Rossa della Banca Popolare di Bari, ex sala consiglio di amministrazione della Banca Tercas, dopo più di 10 anni grazie all'associazione di politica e cultura Guido Carli e al patrocinio della Banca Popolare di Bari. "È un segno importante per la comunità teramana" ricorda Valeria Nina Franceschini, la responsabile dell'area retail Abruzzo Roma della BPB, "perché tutta la cittadinanza vi è affezionata. Siamo fieri di riconsegnarla al suo pubblico, anche attraverso le parole del professor Pierluigi Ciocca, che nel suo libro racconta dell'Istituzione delle istituzioni."

A fare gli onori di casa per l'occasione, infatti, è stato chiamato l'apprezzato economista pescarese, che presenta il suo libro "La Banca d'Italia. Un'istituzione <<speciale>>".

"L'aggettivo speciale è ambivalente: significa diversa, ma anche speciale" spiega il professore "E la Banca d'Italia lo è stata. In ogni capitolo vengono presentate le diverse fasi interpretate dagli otto governatori che si sono succeduti nella storia. Analizza la crescita economica e il problema produttività, chiamando in causa la classe dirigente dei governi del nostro Paese, che negli ultimi anni hanno investito davvero poco."

Non solo la storia, ma anche un commento tecnico e puntuale, gestito alla stregua di un'indagine senza esclusione di colpi quando necessario.

"Vi confesso - aggiunge - che sono estremamente pessimista sulla ripresa economica del nostro Paese. Non so se riusciremo a risalire dall'abisso in cui siamo affondati."

Sull'apertura della sede abruzzese dell'associazione Guido Carli si esprime, invece, Alfonso Di Sabatino Martina, in veste di coordinatore, ricorrendo alla retorica che contraddistingue i suoi discorsi:

"Questa rappresenta un unicum per il territorio, che offre nuovi sogni di futuro per i giovani, troppo spesso avviati al lassismo." E rimodulando un'affermazione quanto mai attuale del rapporto Beveridge del 1942 cita "Questa sono le tre libertà fondamentali che bisogna perseguire: la libertà dalla guerra e dall' paura della guerra; la libertà dall'ozio e dalla paura dell'ozio causato dalla disoccupazione forzata, libertà dal bisogno e dalla paura del bisogno."

E Francesco Carli, il presidente dell'associazione, ricordando le sette regioni in cui l'associazione è già attiva, ringrazia tutto il pubblico presente che ha partecipato con interesse e in grande numero a questo primo incontro, che si conclude invitando i presenti a leggere il saggio economico perché "le 164 pagine del professore volano".

ASCOLTA QUI DI SABATINO E CIOCCA

Servizio di: Eugenia Di Giandomenico