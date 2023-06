DIGITAL INNOVATION UB DIH ABRUZZO MATCH 4.0, RINNOVATA LA GOVERNANCE

Oggi, l’Assemblea e il successivo Consiglio Direttivo del Digital Innovation Ub DIH Abruzzo Match 4.0 - Organizzazione voluta da Confindustria con l’obiettivo di facilitare la trasformazione digitale dei processi produttivi - hanno rinnovato la Governance.

All’unanimità, è stato eletto Presidente Lorenzo Dattoli, che ricopre anche la carica di Presidente di Confindustria Teramo; al Consiglio Direttivo, in rappresentanza dei Soci fondatori Confindustria Teramo e Confindustria Chieti Pescara sono stati eletti lo stesso Dattoli e Silvano Pagliuca, anche Presidente di Confindustria Chieti Pescara; in rappresentanza dei Soci Ordinari sono stati eletti, Giacomo D’Ignazio, Presidente della FIRA Finanziaria Regionale Abruzzese, e Dario Colecchi, Presidente di Abruzzo Innova Tour.

Nel ringraziare i Soci, il neo Presidente Dattoli ha espresso la volontà di agire decisamente e nell’immediato, in modo collegiale, per la rimodulazione del progetto strategico in partenariato volto a consentire alle imprese del territorio abruzzese di traguardare lo sviluppo organizzativo e finanziario di Industria 4.0. Quarta rivoluzione industriale per laproduzione interamente automatizzata e interconnessa.