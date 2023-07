IL COMUNE HA PUBBLICATO L'AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI UNA TERZA AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE TERCAS

Vista la nota pervenuta al protocollo del Comune di Teramo, prot. n.29298 del 20/04/2023 della Fondazione Tercas, con cui si comunica che il componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tercas, designato dal Comune di Teramo ai sensi dell'art. 13, comma 4 lett. a) dello Statuto della Fondazione, è cessato dalla carica, e si invita pertanto a provvedere, alla designazione di una terna di nominativi di persone in possesso di tutti i requisiti necessari per la carica ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 13, c.3, dello Statuto della Fondazione indicata e qualificate per la professionalità, prioritariamente nel settore educazione, istruzione e formazione o in in materie funzionali alle attività della Fondazione, (intendendosi per queste ultime quelle conoscenze organizzative e gestionali, e quelle altre competenze tecniche e professionali, che possono trovare occasione di utile impiego nell'organo da costituire, in funzione delle attività che la Fondazione svolge) ed avendo cura altresì che nella terna sia rappresentato ciascun genere; Dato atto che il Sindaco del Comune di Teramo deve pertanto provvedere a presentare la richiesta terna di nominativi in conformità con la disciplina interna di cui all'art. 1, c.2, del Regolamento per la nomina dei componenti degli organi statutari della Fondazione Tercas; Visti gli art. 7, 8, 10, 13 del vigente Statuto della Fondazione Tercas; Per questo motivo:

è indetto avviso pubblico per l'ammissione delle candidature finalizzate alla designazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera a) dello Statuto della Fondazione Tercas e dell'art. 3, dell'apposito Regolamento, di una terna di nominativi ai fini della nomina di un componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione che sia in possesso di tutti i requisiti necessari per la carica ai sensi degli art. 7, 8, 10, 13, c.3, dello Statuto della Fondazione indicata e professionalmente qualificato nel settore prioritariamente dell'educazione, istruzione e formazione, o in via subordinata in materie funzionali alle attività della Fondazione, per come individuate dall'art.1, c.1, lett. c/bis, D.Lgs. n. 153 del 17/05/1999, cui l'art. 2, c.2, dello Statuto Tercas fa espressamente rinvio.

Termine ultimo per la presentazione delle domande e' il 7 luglio 2023 ore 12.