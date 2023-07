CONFINDUSTRIA RINNOVA LE CARICHE DEI GIOVANI IMPRENDITORI ED ELEGGE FABIO CONOCCHIOLI

Nella sede di Confindustria Teramo, a Sant’Atto, si è riunita oggi pomeriggio l’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori per eleggere il Presidente, i Vice Presidenti ed il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023/2027.

Presidente del Gruppo è stato eletto, all’unanimità, Fabio Conocchioli che sarà affiancato dal Past President Giammario Cauti (Gruppo METRON Srl) e dai Vice Presidenti Giuseppe Di Stefano (Maglificio Gran Sasso SpA) e Marco Falconi (Della Noce Snc).

A completare il Consiglio Direttivo, i nuovi Consiglieri: Gianmarco Clementoni (Copal Srl), Sergio Dante (Openjobmetis SpA), Matteo Ferrante (Trix Plastica Srl) e Mattia Loddo (T.M.L. Srl.).

Fabio Conocchioli è Amministratore dell’Azienda CONOFIL Srl leader nella progettazione, produzione e fornitura di riempitivi in filato, fili distintivi e fili tagliaguaina per il settore cavi elettrici e cavi elettrici speciali.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia - ha dichiarato il neo Presidente Conocchioli, subito dopo l’elezione - i quali hanno espresso sin da subito il loro sostegno all’attuazione delle linee programmatiche che guideranno l’opera del Gruppo nel prossimo quadriennio orientata, da un lato, verso l’ampliamento e l’espansione del Gruppo, anche attraverso il supporto alle attività imprenditoriali dei più giovani, e, dall’altro, alla costruzione di una solida rete di collaborazione con le altre associazioni professionali del territorio.

Il neo Presidente Conocchioli ha sottolineato come la nuova squadra sia costituita da giovani colleghi che rappresentano fedelmente il tessuto imprenditoriale del nostro territorio, senz’altro caratterizzato da realtà storiche e familiari che oggi costituiscono delle vere e proprie eccellenze non solo a livello nazionale ma anche internazionale, autentiche espressioni del nostro Made in Italy.

“Mi auguro che il Gruppo - conclude Fabio Conocchioli - possa divenire un punto di riferimento per qualsiasi giovane teramano che si appresti ad affrontare le nuove sfide imprenditoriali imposte dalle sempre più attuali evoluzioni tecnologiche e produttive”.