PARTONO OGGI I SALDI IN CITTA' CON UN TONO MINORE: CITTADINI IN VACANZA E POI C'E' IL PROBLEMA PARCHEGGI E SPOPOLAMENTO DEL CENTRO STORICO

Partono oggi i saldi in Abruzzo. A Teramo partono, come riferiscono alcuni commercianti sul Messaggero Abruzzo di oggi, con un tono minore, a causa di una città che sta andando in vacanza. Ma non solo. Le ragioni però sono le più disparate. A cominciare, dalla mancanza di parcheggi, dallo spopolamento del centro storico, dall'inflazione e internet, anche dalla perdita di memoria delle giovani generazioni, da quella Z in poi, che sul web acquistano senza badare più alla qualità. Per qualcuno, bisognerebbe tornare come diversi anni fa, quando 40 giorni prima dei saldi iniziava il divieto alle promozioni. Gli sconti sono diventati un saldo mascherato. Vanno bene i saldi invernali ma quelli estivi sono da bocciare.