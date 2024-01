FONDAZIONE TERCAS. DUE NEW ENTRY NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

L'architetto Antonella Scarponcini Fornaro - residente ad Atri, nominata lo scorso settembre componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione in sostituzione della professoressa Cristina Martella che ha concluso l’8 gennaio scorso il suo secondo mandato non più rinnovabile - ha partecipato oggi pomeriggio, nella sede di Palazzo Melatino, alla sua prima riunione nell'Organo di Indirizzo della Fondazione.

Nel corso della seduta si è proceduto, tra l’altro, anche al perfezionamento della nomina del professore Dario Compagnone – professore ordinario presso il Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro Alimentari e Ambientali dell'Università di Teramo (settore Chimica Analitica) - che subentra al professor Luciano d'Amico, dimissionario dal settembre scorso.

Dario Compagnone parteciperà alla prima riunione del Consiglio di Indirizzo nella sua prossima convocazione.

Con l’ingresso in carica di Antonella Scarponcini Fornaro e Dario Compagnone, che resteranno in carica cinque anni, si ricostituisce per intero il Consiglio di Indirizzo dell'Ente, così composto:

Tiziana Di Sante Presidente

Dario Compagnone

Vincenzo (Piero) Di Felice

Giovanni Di Giosia

Marco Di Pietro

Priscilla Di Vittorio

Maria Letizia Fatigati

Vincenzo Magliani

Vincenzo Montani

Antonella Scarponcini Fornaro