VIDEO/ FOTO/ TAVOLO ISTITUZIONALE SULLA CRISI DELL'AUTOMOTIVE...SENZA NOTIZIA, IL SINDACO CONVOCA LA STAMPA PRIMA DELLA RIUNIONE SENZA ALCUN SENSO...E L'ARAP NON SI E' PRESENTATA

Dopo mesi e mesi dalla richiesta dei Sindacati si è riunito il tavolo istituzionale sul settore automotive. Obiettivo del tavolo, al quale hanno preso parte i sindacati, il Presidente della Sezione Automotive Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Marco Matteucci, i sindaci di Roseto Mario Nugnes, di Castellalto Aniceto Rocci, di Sant’Omero Andrea Luzii, di Colonnella Biagio Massi e di Controguerra Franco Carletta, è quello di sviluppare, alla luce delle attuali dinamiche di sistema, politiche comuni, all’interno di un percorso condiviso, per tentare di reindirizzare la filiera industriale dell’automotive e creare azioni di sistema che consentano alle aziende di poter investire sul territorio, mantenendo adeguati valori produttivi e livelli occupazionali. Grande assente il Presidente dell’Arap Giuseppe Savini senza il quale la riunione è servita a poco se non a stilare il solito documento che rimarrà quasi certamente inascoltato ma la cosa che ha fatto sorridere gran parte della stampa convocata in comune ed anche i sindacati è il fatto che il Sindaco abbia convocato i media prima della riunione mentre bisignava fare il contrario, qualcuno dice che sarebbe staro fatto solo per qualch foto e interviste. Sarà andata così, a pensar male qualche volta...

Basta ascolare l'intervista del Sindaco.