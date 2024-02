GIORGIO MINCIONI E' IL NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO GIOVANI ANCE TERAMO

Giorgio Mincioni, ingegnere ed imprenditore di 35 anni di Tortoreto operante nell’azienda di famiglia Mincioni Srl che si occupa di realizzazione e vendita di immobili residenziali, turistici e commerciali è stato eletto nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell’Ance Teramo per il quadriennio 2024- 2028.

Il neo presidente sarà affiancato dai vicepresidenti Andrea Giorgio (Vicario) e Gianluca Mandolese.

Al Consiglio Direttivo sono stati eletti anche i Giovani Imprenditori Gabriele Cargini, Giuseppe Di Bonaventura, Domenico Di Egidio, Lorenza Iervelli, Luca La Luna, Flavio Lucenti, Michelangelo Lucidi, Gianluca Maiorani, Mirko Marcattilii, Stefano Palumbi e Gian Mario Riccardi.

“Proseguirò il lavoro avviato dal past president Loris Florio, ora Presidente regionale dei Giovani ANCE Abruzzo”, afferma il neo Presidente Mincioni, “con un direttivo ed un Gruppo composto da tanti giovani pienamente inseriti nelle attività delle rispettive aziende, consapevoli delle molte opportunità offerte dal mercato e delle sfide che ci attendono sulla digitalizzazione del settore”. Abbiamo bisogno di imprese sempre più qualificate ed organizzate” prosegue il Presidente “per rispondere all’evoluzione del cantiere che richiede molta specializzazione in campo tecnologico ed energetico, ma grande attenzione va riservata alla qualità ed alla sicurezza del lavoro”.

Il programma delle attività prevede inoltre iniziative seminariali e scambi di esperienze con altri Gruppi giovani regionali e nazionali.

Il primo appuntamento sarà il convegno nazionale che si terrà in Abruzzo nel prossimo mese di maggio.

Giorgio Mincioni dopo la laurea Magistrale in Ingegneria gestionale all’Università di Bologna, con specializzazione in gestione aziendale e di progetto, ha iniziato ad operare nel 2013 nell’attività di famiglia alternando esperienze all’estero e in altre regioni italiane in ambito di consulenza commerciale del settore turistico ricettivo. L’impresa di famiglia, alla terza generazione, si occupa di progettare, realizzare e vendere immobili residenziali, turistici e commerciali ed è impegnata sul fronte turistico con una struttura ricettiva di proprietà. All’interno della stessa si occupa dello sviluppo commerciale, comunicazione e marketing per entrambe le divisioni e della gestione dei progetti (commesse e progetti propri), dall’approvvigionamento alla consegna finale. Mincioni Giorgio dal 2014 fa parte dei Giovani ANCE e dal 2016 riveste la carica di Consigliere.