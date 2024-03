LA MANELLI IMPRESA SI AGGIUDICA L'APPALTO ANAS PER LA PEDEMONTANA TERAMO-ASCOLI

Manelli Impresa, primario general contractor nel settore delle costruzioni generali, a capo di un gruppo attivo nell'esecuzione di appalti infrastrutturali e di opere edili, nazionali e internazionali, annuncia la recente aggiudicazione di commesse in Italia, il cui importo dei lavori, di competenza del Gruppo Manelli, è pari a complessivi circa 148 milioni di euro. La prima commessa aggiudicata riguarda l'appalto integrato di Anas per la Pedemontana Nord, nel tratto autostradale Teramo-Ascoli Piceno.Nello specifico, la Società si occuperà della progettazione esecutiva del Lotto 1, che si estende dallo svincolo di Floriano (Teramo) fino all'innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli, in località Ancarano. L'intervento, finanziato con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di una realizzazione rapida ed efficace, prevederà lavori pari a circa 43 milioni di Euro. I lavori hanno una durata stimata di circa 24 mesi. La seconda gara aggiudicata riguarda l'appalto integrato Rfi per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro Lido, progetto in parte finanziato con fondi Pnrr. L'importo dei lavori di competenza è pari a circa 105 milioni di Euro. I lavori avranno una durata stimata di circa 36 mesi.

"Siamo molto soddisfatti di queste aggiudicazioni che hanno un importo

rilevante e che confermano il ruolo di Manelli Impresa come primario

operatore nel settore delle infrastrutture", commenta Onofrio (Sergio)

Manelli, Ad di Manelli Impresa. "Continuiamo a contribuire al

potenziamento delle infrastrutture nel Centro e nel Sud Italia. Siamo

entusiasti di essere parte di questi progetti che porteranno benefici

tangibili alla comunità e contribuiranno allo sviluppo dei territori.

Il nostro è un settore dinamico e in continua evoluzione e ci vede

protagonisti di grandi cambiamenti che generano impatti positivi su

tutti i territori e le persone coinvolte", sottolinea.