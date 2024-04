TERAMANO DI PRIMA GENERAZIONE, ROBERTO JR. RITROVATI, PUNTA CON LA SUA AZIENDA, SUL PATRIMONIO UMANO



Esordire nel mondo dell'impresa a 24 anni senza avere alle spalle una storia di famiglia comporta un impegno e delle energie non sempre comuni. E la storia di Roberto Jr. Ritrovati, generai contractor abruzzese che oggi, dal quartier generale di Controguerra in provincia di Teramo, sta allargando il suo raggio d'azione in tutta Italia realizzando lavori per brand di caratura nazionale e internazionale. Una realtà che nasce nel 2010 come omonima impresa individuale nel campo dell'installazione di impianti elettrici espandendosi, poi, anche al settore idraulico sia civile che industriale. Un percorso che procede velocemente e un volume d'affari tale che, nel 2016, porta Roberto Jr. Ritrovati a fondare Elettrogroup Srl, società che accorpa i due ambiti, elettrico e idraulico, per venire incontro alle esigenze della clientela sempre più orientata verso la formula 'chiavi in mano. È questo il momento che segna l'ascesa di Ritrovati nel business del generai contractor Elettrogroup Srl funge da propulsore e, in poco tempo, accende le luci sulla nascita dell'attuale Ritrovati Spa che ha, come core business, lavori edili in generale. Una forza imprenditoriale che ben si è coniugata con l'avvento del Bonus 110, da subito pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato. Oggi, entrambe le società sviluppano un fatturato di tutto riguardo e, nell'anno in corso, la Elettrogroup Srl, per far fronte anche ad appalti pubblici, ha ottenuto la certificazione Soa/lso 9001. "Avere oggi una squadra formata da persone competenti ha dichiarato Ritrovati - non è semplice. lo credo di essere stato fortunato per aver potuto scegliere sia nel campo dell'edilizia sia in quello dell'impiantistica persone capaci che hanno immediatamente condiviso la rotta da me tracciata, orientate verso un processo di crescita che non teme la fine del Bonus 110".