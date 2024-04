VIDEO/ FIERA DELL'AGRICOLTURA: ANTONELLA BALLONE: "L'AGRICOLTURA COMPARTO DA SOSTENERE"

"Sono molto felice della partnership messa in piedi tra enti e territorio, credo che questo farà grande la nostra città perchè le istituzioni devono collaborare per la crescita e il benessere del nostro territorio. La fiera funziona e mette in risalto come l'agricoltura sia importante come settore produttivo da valorizzare sempre di più, la Camera di Commercio del Gran Sasso sta spingendo e sta supportando il comparto agricoltura con grande convinzione". Lo ha detto il presidente Antonella Ballone intervenendo all'inaugurazione della 33esima Fiera dell'Agricoltura.