TORTORETO E' LA PRIMA LOCALITA' COSTIERA DELLA PROVINCIA DI TERAMO PER REDDITO IN AUMENTO

L’Amministrazione Comunale prende atto con soddisfazione dei dati sul reddito pro capite 2023, diffusi dal MEF nei giorni scorsi, che rilevano come Tortoreto sia la prima località costiera della Provincia di Teramo e, in ogni caso, tra le prime dell’intero territorio provinciale per reddito dei suoi cittadini – a comunicarlo è il Sindaco Domenico Piccioni.



I dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze registrano, infatti, un reddito medio pro capite che a Tortoreto si attesta nel 2023 (anno di imposta 2022) a 20.583 €. Tale cifra assume particolare rilevanza in relazione al tasso di crescita che si è registrato in confronto all’anno precedente. Rispetto al 2022, infatti, il reddito dei Tortoretani è cresciuto dell’8,18%, pari a ben 1556 euro in più.



Questi numeri, che attestano il “benessere” medio dei nostri concittadini, sono uno dei fattori che certificano la crescita che Tortoreto sta vivendo in questi anni, sotto tutti gli aspetti – ha dichiarato il Sindaco Piccioni – Coscienti che permangano comunque disuguaglianze che è nostro compito colmare, proseguendo il percorso già intrapreso, non possiamo che essere soddisfatti di questa tendenza e ancor più determinati nell’ impegnarci nell’attività amministrativa. Continueremo a stare al fianco degli imprenditori e dei cittadini che contribuiscono alla crescita economica cittadina.



I riscontri del Ministero sono senz’altro supportati dall’indotto turistico, che apporta beneficio all’economia cittadina e contribuisce ad aumentare l’attrattività della località, anche dal punto di vista immobiliare. Non a caso, le imprese alberghiere Tortoretane registrano ogni anno dati che “incoronano” Tortoreto anche come prima località balneare per numero di presenze. I dati positivi e confortanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze non possono che essere considerati con soddisfazione anche dal comparto turistico locale – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Albergatori Antonio Ruggeri - Esso infatti ha contribuito ad offrire significativi benefici economici alla comunità creando posti di lavoro, supportando le imprese locali, generando entrate fiscali e aumentando i valori immobiliari. Il turismo, quindi, può aiutare a rafforzare l'economia locale e migliorare la qualità della vita per i residenti.



La sempre maggiore attrattività della nostra Tortoreto è dimostrata anche da progettualità di nuove strutture ricettive, come quella da poco approdata in Consiglio Comunale, di grande prospettiva e pienamente in linea con il modello turistico che stiamo definendo in questi anni – ha dichiarato l’Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio Giorgio Ripani – La collaborazione con gli imprenditori turistici, attori principali nell’attività di promo-commercializzazione della località, ha portato ottimi risultati e verrà ulteriormente rinforzata in progetti condivisi. I prossimi giorni saranno fondamentali per la definizione degli aspetti finali della stagione estiva, ci incontreremo con il Comitato Turistico per mettere a punto gli ultimi strumenti e servizi per i nostri ospiti.