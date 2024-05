ASSUNZIONI NEL NUOVO MCDONALD’S DI GIULIANOVA: MERCOLEDI COLLOQUI (ANCHE SENZA APPUNTAMENTO)

Vuoi lavorare nel nuovo McDonald’s che a fine giugno aprirà a Giulianova? Vuoi seguire l’esempio degli oltre trenta ragazzi teramani che, in soli quattro mesi, dopo il periodo di prova, hanno firmato il loro contratto a tempo indeterminato? L’appuntamento col tuo futuro è fissato per mercoledì 8 maggio all’Hotel Europa di Giulianova. Dalle 10 alle 13, infatti, si terranno i colloqui per le assunzioni e chiunque fosse interessato potrà presentarsi, anche senza appuntamento, semplicemente portando il proprio curriculum. Lo staff del nuovo “Mac” riceverà tutti gli aspiranti, per un colloquio finalizzato proprio all’assunzione. Le posizioni aperte sono moltissime, sia in sala sia in cucina, visto che sono cinquantacinque le persone che dovranno essere assunte per l’apertura del locale giuliese.