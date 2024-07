VIDEO-FOTO/ COMMERCIO STORICO IN CENTRO A TERAMO IN CRISI PROFONDA: A DICEMBRE CHIUDERANNO DIVERSE ATTIVITA' STORICHE

Commercio in crisi nera a Teramo. Si prevedono chiusure a dicembre di negozi storici chi per un motivo chi per un altro. A complicare le cose ancora di più sul corso i cantierii per la ricostruzione. Qualcuno preferisce andarsene dalla città.

Rita Francia dell’omonima gioielleria chiude a fine anno per vari motivi. In Corso De Michetti, Gabriele Balducci annuncia che sta riflettendo sul da farsi.

Alla gioielleria di Lorella D’Antonio in Corso San Giorgio, c'è l'allarme costi. La desertificazione è sempre più un problema reale. E a quanto pare non è finita qui. Anzi.