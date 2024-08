MASSIMILIANO DI SILVESTRE, AD DI BMW, RICEVERA' IL PREMIO BEST ALUMNI 2024

Sarà Massimiliano Di Silvestre, Presidente e A.D. di BMW Italia S.p.A, abruzzese doc nato a Giulianova, classe 1974, a ricevere il premio della seconda edizione di “Best Alumni”, edizione 2024, la cerimonia di premiazione per il “miglior alunno” delle eccellenze diplomate al Liceo Scientifico Marie Curie di Giulianova (Teramo) organizzata dall’associazione Alumni Marie Curie degli ex alunni del liceo, il 21 agosto, alle 18.30, presso Novavita Beach (lungomare Zara, Giulianova). È gradita la conferma per la partecipazione, ingresso libero (scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Di Silvestre – diplomato nel 1992 quando il Liceo era sul lungomare Zara, nel palazzo dell'ex Colonia Rosa Maltoni, e già con il nome Marie Curie - sarà intervistato da Ernesto Di Giovanni e Antonio Pirozzi, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione e disponibile a rispondere alle domande del pubblico. Il premio vuole essere un momento d’incontro su temi di attualità con personaggi che si sono distinti nel panorama nazionale e internazionale e un’occasione per ricordare - tra aneddoti e ricordi – quello che è stato il Liceo Scientifico di Giulianova. Sono stati invitati a partecipare gli ex presidi Lino Befacchia e Giulio Belfiore e l'attuale preside del Liceo Scientifico Marie Curie, Silvia Recchiuti.

Massimiliano Di Silvestre, classe 1974 nato a Giulianova, è Presidente e A.D. di BMW Italia S.p.A. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna, lavora per il BMW Group dal 2001 (con un intervallo dal 2009 al 2012 dove ha maturato significative esperienze professionali in altre aziende automotive) ricoprendo differenti incarichi tra cui Regional Director della Divisione vendite della filiale italiana, Amministratore Delegato di BMW Roma e Country Manager Rolls-Royce Motor Cars e, negli ultimi due anni il ruolo di Managing Director di BMW Group Hungary.

In questo modo, continua l’attività dell’associazione, legata al territorio tramite i suoi partecipanti, ieri studenti oggi professionisti nella vita del Paese, nelle sedi istituzionali e in quelle di lavoro culturale, economico e sociale. Il Liceo Scientifico M. Curie di Giulianova è stato un elemento di congiunzione tra giovani provenienti da tutta la provincia, grazie alle condivisioni di interessi e arti: per questo, l’associazione degli ex alunni del liceo, organizza iniziative che rientrano nel progetto di offrire a tutti i soci, di oggi e domani, l’opportunità di ritrovarsi e riscoprire, insieme, la potenzialità dei benefici di essere comunità.

Durante la cerimonia di premiazione l’associazione Alumni Marie Curie consegnerà la prima “Borsa di Studio Leadership”, un’opportunità esclusiva che è stata riservata agli studenti del Liceo Scientifico. A promuoverla Davide D’Andrea Recchi, ex studente nonché socio fondatore di Alumni Marie Curie, che ha messo a disposizione la borsa di studio dal valore di € 3000. Il potrà essere utilizzato per una vacanza studio all’estero o per l’iscrizione ad università private, o proposto per iniziative di formazione decise insieme all’associazione Alumni Marie Curie.