L'INTERVISTA / MENO TURISTI SULLA COSTA TERAMANA? IL SINDACO PICCIONI: «I PREZZI SI SONO ALZATI TROPPO... »



«Non si possono aumentare i prezzi del 60%… io capisco che tutto aumenta, ma se tutto aumenta del 10%… allora si può arrivare al 15%… non al 60%». Non usa metafore, il Sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, quando spiega i motivi del calo turistico che, quest’anno, si è registrato su tutta la cosa teramana. Anche se Tortoreto sembra averne risentito di meno: «…una leggera flessione c’è stata, tra il 5 e l’8%, speriamo che si tratti di un fenomeno passeggero - continua il Sindaco - ma anche gli operatori devono metterci più impegno, adesso che si è riaperto tutto il turismo, e si può andare in Spagna, in Albania… spendendo meno che da noi… dobbiamo fermarci un attimo a riflettere». A scoraggiare le scelte dei turisti, non è stata certo l’offerta, né il mare (quest’anno sempre pulitissimo), ma i prezzi: «Si sono alzati troppo… - commenta Piccioni - e su questo va aperta una riflessione collettiva»