FIBRA OTTICA, IN ABRUZZO SARANNO COPERTI 285 COMUNI ENTRO IL 2026

L'Abruzzo accelera sulla fibra ottica con l'obiettivo di portare, entro giugno 2026, collegamenti ultraveloci in 285 Comuni, arrivando a coprire circa 175 mila abitazioni. FiberCop, società che gestisce l'infrastruttura di rete più estesa del Paese, ha già avviato i lavori in 89 comuni abruzzesi: 26 in provincia dell'Aquila, 23 nel Pescarese, 23 in provincia di Chieti e 17 nel Teramano.

L'investimento rientra nel più vasto programma di interventi previsti dal Lotto 3 del bando che comprende anche Molise, Marche ed Umbria, dal valore complessivo di oltre 500 milioni di euro considerando il contributo pubblico attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e la quota di investimento diretto da parte di FiberCop. «La nuova infrastruttura che stiamo realizzando consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo- ha dichiarato Francesca Petriacci, responsabile Operations area Centro di FiberCop- che vuol dire abilitare un'ampia gamma di servizi digitali di cui potranno beneficiare cittadini, imprese e amministrazioni locali: tra questi lo smart working, streaming in Hd, telemedicina e i servizi tipici delle smart city come ad esempio la gestione dei flussi di traffico, dell'illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Si tratta di un intervento di ampie dimensioni che necessita della collaborazione di tutte le parti coinvolte, vale a dire istituzioni, enti locali e imprese, e di particolare attenzione anche per le caratteristiche orografiche del territorio».