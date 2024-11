ENOGASTRONOMIA TERAMANA IN MOSTRA A BRUXELLES, MARSILIO: “ORGOGLIOSI PER CRESCITA RECORD EXPORT ABRUZZESE”

“Siamo orgogliosi di annunciare che le esportazioni abruzzesi sono cresciute del 10% rispetto all’anno scorso, raggiungendo un fatturato di 400 milioni di euro. La Regione Abruzzo, insieme al Lazio, ha registrato la maggiore crescita del PIL nell’ultimo anno, con un aumento dell’1,7%. Questo valore è il doppio della media nazionale, pari allo 0,8%, e ben tre volte superiore a quella delle regioni del Nord, ferme allo 0,5%.”

Con queste parole il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha aperto il brindisi ieri sera a Bruxelles, nel corso della cena organizzata dal Gal Terreverdi Teramane nell'ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale. L’evento è stato dedicato alla promozione del territorio teramano attraverso le sue eccellenze enogastronomiche e culturali nell’ambito di un programma di appuntamenti due giornate di workshop presso le istituzioni europee, incontri con rappresentanti del Parlamento dell'Unione Europea, del Comitato delle Regioni e del Comitato Economico e Sociale. “Spero che questa visita di due giorni presso le istituzioni europee- ha aggiunto Marsilio- sia stata utile e costruttiva per comprendere meglio alcuni meccanismi che possono aiutare i nostri prodotti e le nostre aziende a crescere e a farsi conoscere in Europa e nel mondo, dove sappiamo competere.”

L'iniziativa ha visto la partecipazione di una numerosa delegazione del GAL Terreverdi Teramane, guidata dal Presidente Pasquale Cantoro e dal direttore Rosalia Montefusco, oltre a prestigiosi rappresentanti delle istituzioni, tra cui Tindaro Paganini, direttore della sede di Bruxelles dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero.

Il Presidente Marsilio ha inoltre aggiunto: “La Conferenza, anche con il sostegno di Regioni di diverso orientamento politico, ha accolto la mia richiesta di incaricare la Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni di approfondire la questione e presentare, nella prossima riunione del 3 ottobre, una proposta per rivedere il meccanismo del payback. Sono fiducioso che, insieme alle altre Regioni penalizzate, riusciremo a individuare nuovi criteri per una distribuzione più equa e corretta dei fondi tra tutte le Regioni italiane”.