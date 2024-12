A TERAMO IL SOTTOSEGRETARIO TULLIO FERRANTE IL 12 DICEMBRE PER TAVOLO TECNICO SU INFRASTRUTTURE

L’onorevole Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, sarà a Teramo giovedì 12 dicembre, a partire dalle ore 10:00, presso la sala convegni della Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia, in via Savini 48, dove si terrà un tavolo tecnico con gli stakeholder locali dedicato alle infrastrutture per il trasporto e la logistica, con un focus particolare sulle opportunità per lo sviluppo economico dell'Abruzzo.

Ad annunciarlo la presidente Antonella Ballone, che sottolinea come “In un momento storico in cui soprattutto sugli asset trasversali abbiamo necessità di essere maggiormente competitivi appare importante questo momento di dibattito sulle infrastrutture alla presenza del sottosegretario Ferrante. La questione del traforo del Gran sasso è oltremodo una tematica molto sentita dal territorio e la Camera di commercio, come consuetudine, è sempre attenta e presente alle questioni che hanno risvolti sociali ed economici nazionali e chiaramente territoriali”.

L'incontro prenderà il via con i saluti istituzionali della presidente Antonella Ballone e di Ivo Blandina, presidente di Uniontrasporti, che introdurranno i temi fondamentali della giornata.

Successivamente, Iolanda Conte, project manager di Uniontrasporti, presenterà una sintesi dei risultati del Programma Infrastrutture del Fondo di perequazione 2021-2022, mentre Luigi Vitale, ricercatore di Uniontrasporti, illustrerà gli obiettivi e le attività del nuovo programma Infrastrutture.

La seconda parte del convegno sarà dedicata all'analisi della situazione specifica dell'Abruzzo. Interverranno Umberto De Annuntiis, assessore ai trasporti, mobilità, lavori pubblici e infrastrutture della Regione Abruzzo, Gabriele De Angelis, Presidente di TUA, Cesare Neglia, managing director di Flixbus Italia, Riccardo Toto di Autostrada dei Parchi SpA e Pierluigi Caputi, commissario straordinario di Governo per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

I relatori discuteranno delle sfide e delle opportunità legate allo sviluppo delle infrastrutture nel territorio abruzzese, con particolare attenzione alle esigenze delle imprese e dei cittadini.

A concludere l'evento sarà l'On. Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, che offrirà una visione d'insieme sulle politiche nazionali in materia di infrastrutture e trasporti.