VIDEO/ DA DOMANI PARTE IL BUS NAVETTA DAL PARCHEGGIO SAN FRANCESCO PER PIAZZA MARTIRI PENNESI E PER LA STAZIONE...UNA CONSULTAZIONE TRA LA COSTRUTTORI TERAMANI E IL COMUNE DURATA GIORNI, COSTERA' 12 MILA EURO PER UN MESE

Da domani 8 dicembre, probabilmente, e dopo una consultazione durata giorni tra Comune e Costruttori Teramani, partirà il bus navetta con una decina di posti dal parcheggio San Francesco fino a piazza Martiri Pennesi e per la stazione. Un progetto partito male e senza consultazioni se non all'ultimo momento, ci riferisce Roberto Di Sante, Amministratore Delegato della Costruttori Teramani srl. Oggi ci sarà un incontro con l'assessore Antonio Filipponi per gli ultimi dettagli.

Roberto Di Sante pensa che "la navetta diretta dal parcheggio San Francesco dovrebbe andare in piazza Martiri. Il costo sarà di 12 mila euro per un mese a carico di comune e gestori dei due parcheggi a pagamento con la speranza che il progetto possa andare avanti per tutto l'anno. "Sono 4 anni che ne parliamo ma poi viene accontonato. Possiamo testarlo e poi farlo rimanere tutto l'anno. Un progetto per ora mai partito".

Ne beneficerà quel poco di commercio ancora rimasto in centro a Teramo e che ancora non si è spostato tra la Gammarana e San Nicolò? Vedremo a fine festività, concertoni compresi.