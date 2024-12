SUPERENALOTTO, A MONTORIO CENTRATO UN "5" DA OLTRE 32 MILA EURO

Abruzzo in festa grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 6 dicembre, come riporta Agipronews, centrato a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, un “5” da 32.363,50 euro presso Sali e Tabacchi Riv. N°1 in Corso Valentini, 5. L’ultimo "6" da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 10 dicembre è di 42,6 milioni di euro.