I McDONALD'S DI TERAMO E GIULIANOVA PROLUNGANO LE APERTURE, VENERDI' FINO ALL'UNA DI NOTTE E SABATO FINO ALLE TRE, E PARTONO LE FESTE DI COMPLEANNO



Ad un anno dall’inaugurazione, il grande successo di pubblico del McDonald’s di piazza San Francesco a Teramo, seguito pochi mesi dopo dall’apertura con analogo successo di quello di Villa Pozzoni a Giulianova, ha spinto la società che gestisce i due ristoranti ad ampliare la fescia oraria quotidiana delle aperture. In un ideale festeggiamento per i primi dodici mesi teramani, infatti, si è deciso di prolungare l’apertura del VENERDI’ fino all’una di notte e del SABATO fino alle 3. E per “apertura prolungata” non si intende solo il servizio al drive, ma la vera e propria apertura della sala dei due ristoranti, con tutti i servizi tradizionali dei locali e con un servizio di vigilanza che consentirà ai clienti di vivere le loro serate, pardon: nottate, con la massima sicurezza possibile. E non è tutto: sempre nel quadro del potenziamento dell’offerta, nei due “Mac” di Teramo e Giulianova è stato avviato il servizio “feste dl compleanno”, che si avvale anche della colorata vivacità della “Fata animazione”, che provvederà a rendere ogni compleanno indimenticabile