MENO TASSE PER LE IMPRESE ABRUZZESI: FINO A 1800 EURO DI RISPARMIO PER OGNI DIPENDENTE



Per "mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei

divari territoriali", arriva la mini decontribuzione Sud, ovvero uno sgravio del 25% sui contributi dovuti per i lavoratori. Lo

prevede un emendamento del governo alla manovra, secondo una

bozza. Viene riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati,

con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi

previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti

all'Inail, limitatamente alle micro, piccole e medie imprese

(250 lavoratori massimo) che occupano lavoratori a tempo

indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia,

Puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero, per l'anno 2025, è pari

al 25% dei contributi previdenziali per un importo massimo di

euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun

lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31

dicembre 2024. Per l'anno 2026 e 2027 cala al 20%.