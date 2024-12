I LAVORATORI DELLA CISALFA DI TERAMO, AL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO, SCENDONO IN SCIOPERO DAL 22 AL 31 DICEMBRE PER LA CHIUSURA DEL PUNTO VENDITA

In data 5 Dicembre la ditta Cisalfa Sport comunicava la decisione di chiudere il pv di Teramo, sito

presso il centro commerciale, il 28 Febbraio 2025 per l’aumento dei costi dell’affitto. Notizia che

arrivava alla nostra Organizzazione Sindacale Filcams Cgil Teramo ed alle lavoratrici e i lavoratori

inaspettata, in quanto fino al giorno prima nulla poteva far presagire ad un esito di questo tipo.

Decisione inaspettata perchè il negozio ha sempre avuto ottimi fatturati, come l’azienda stessa ha più

volte rappresentato. Abbiamo da subito richiesto all’azienda di assumersi la responsabilità del destino

di 10 lavoratrici e lavoratori che stanno lasciando a casa senza un posto di lavoro e abbiamo richiesto

di valutare possibili soluzioni di ricollocazione del negozio sull’intera provincia di Teramo. La

richiesta sindacale non è stata nemmeno presa in considerazione dall’azienda che ha rigettato

qualunque ipotesi di ricollocazione. L’azienda proporrà quindi dei possibili trasferimenti al di fuori

della nostra regione: finti trasferimenti che equivalgono sostanzialmente a veri licenziamenti.

Come Filcams Cgil Teramo riteniamo indecente la proposta dell’azienda, che per pure logiche di

profitto decide di calpestare la dignità lavoratrici e lavoratori che per anni hanno lavorato prestando la

loro professionalità, sacrificando tempo, domeniche e festivi garantendo fatturato per l’azienda. Oggi,

invece, con tanta rapidità e senza prendere in considerazione qualunque altra ipotesi la stessa azienda li

ha di fatto abbandonati con un’unica prospettiva: perdere il posto di lavoro. Questa purtroppo è la

considerazione che il marchio Cisalfa ha per i loro dipendenti, lavoratrici e lavoratori che hanno

rappresentato, come detto in precedenza, fatturato per la stessa azienda.

Abbiamo quindi registrato l’esito negativo degli incontri come Filcams Cgil Teramo e insieme alle

lavoratrici e i lavoratori abbiamo deciso di non restare a guardare: abbiamo proclamato lo sciopero in

maniera continua dal 22 al 31 Dicembre 2024.

Parallelamente abbiamo immediatamente attivato anche un tavolo istituzionale con la politica e le

istituzioni territoriali e la dirigenza del Centro Commerciale, perché in un momento così delicato per il

nostro territorio non possiamo permettere che i 300 lavoratori all’interno del centro commerciale

vivano nell’instabilità e nell’incertezza sul proprio futuro lavorativo. Non vorremmo che inizi a

diventare una “regola” quella che vede ad ogni rinnovo di contratto di affitto un rischio concreto di

licenziamenti da parte delle aziende e una terribile prassi che non vorremmo mai si consolidasse

all’interno del centro commerciale.

Per queste ragioni riteniamo quindi che sia doverosa un’assunzione di responsabilità da parte delle

istituzioni affinchè quel luogo sia simbolo di una occupazione stabile e di qualità.

Pertanto invitiamo tutti a dare sostegno e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori partecipando al

nostro sit-in per la giornata di sciopero il 22 Dicembre dalle ore 9 alle ore 13 davanti all’ingresso del

centro commerciale.

Per una reale umanità all’interno del mondo del lavoro, il 22 Dicembre tutti davanti al centro

commerciale dalle 9 alle 13 per gridare a gran voce all’azienda Cisalfa che lo sport lo si pratica nei

campi da gioco, non nei luoghi di lavoro e sulla pelle di lavoratrici e lavoratori.

Il Segretario della FILCAMS CGIL

Vincenzo Quaranta