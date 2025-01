VIDEO / IL BUS NAVETTA E' STATO UN FLOP «PER IL COMMERCIO DEL CENTRO NON E' STATO UN NATALE POSITIVO»



«L'iniziativa era pensata bene, e voglio ringraziare Comune, Easy Help e Costruttori Teramani... ma non ha funzionato». Osvaldo Di Teodoro, commerciante storico del Centro di Teramo, tira le somme di un'iniziativa che, a detta sua, doveva essere pubblicizzata meglio e anche, forse, organizzata con tempistiche diverse, visto che così era un po' lungo... ». Passando al bilancio delle festività, Di Teodoro commenta: «Abbiamo registrato una flessione, in Centro Storico, mentre a livello nazionale si registrano riprese... un dato che deve farci riflettere». Il 4 cominciano i saldi... si spera in quelli