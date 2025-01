CAMERA DI COMMERCIO / «NEL 2024 RISULTATI STRAORDINARI, ABBIAMO SOSTENUTO OLTRE 700 IMPRESE»

La Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia ha chiuso il 2024 con risultati straordinari, a dimostrazione di un impegno costante a sostegno del tessuto imprenditoriale abruzzese.La CCIAA Gran Sasso, istituita nel 2020 a seguito della fusione delle Camere di commercio di L'Aquila e Teramo, ha destinato nel 2024 oltre 3,2 milioni di euro a una serie di iniziative pubbliche volte a favorire la crescita delle imprese e lo sviluppo del territorio, quasi il doppio rispetto all’anno precedente.

"I risultati ottenuti nel 2024 sono motivo di grande soddisfazione" ha dichiarato il presidente Ballone. "Grazie al lavoro di squadra e all'ascolto delle associazioni di categoria, siamo riusciti a sostenere oltre 700 imprese, offrendo loro strumenti e opportunità di crescita. Guardiamo al futuro con ottimismo e siamo già al lavoro per progettare nuove iniziative".

Tra le principali iniziative finanziate si segnalano:

Voucher per imprese: erogati oltre 280 mila euro per finanziare attività di formazione e nuove assunzioni di personale, dimostrando la volontà della Camera di Commercio di investire sul capitale umano delle imprese.

Internazionalizzazione: contributi a fondo perduto per sostenere la partecipazione delle imprese a fiere internazionali, favorendone l'accesso a nuovi mercati.

Accesso al credito: la CCIAA Gran Sasso ha messo in campo misure specifiche per facilitare l'accesso al credito per le PMI, sostenendo l’abbattimento dei tassi d’interesse.

Transizione digitale ed energetica: stanziati 340 mila euro per finanziare voucher digitali e iniziative per favorire la transizione energetica delle imprese, in linea con le sfide poste dalla sostenibilità ambientale.

Accessibilità e inclusione sociale: erogati contributi per sostenere le imprese nel rendere i propri locali accessibili alle persone con disabilità.

Imprenditoria giovanile e femminile: stanziate specifiche risorse, pari a 190 mila euro, a sostegno delle nuove imprese guidate da giovani e donne, favorendone la nascita e lo sviluppo.

Valorizzazione del territorio: finanziati 48 progetti con un contributo di 320 mila euro per la valorizzazione del territorio abruzzese, contribuendo a promuoverne le eccellenze e ad attrarre nuovi investimenti.

Destagionalizzazione dei flussi turistici: Con un contributo pari a mezzo milione di euro oltre 170 gruppi turistici hanno soggiornato nelle strutture ricettive locali. Lo sconto di 30 euro a persona e il rimborso parziale delle guide turistiche hanno reso l'offerta particolarmente attraente, registrando un aumento delle richieste del 30% nel 2024.

Infine, grazie al protocollo d’Intesa siglato con la Regione Abruzzo e la Camera di Chieti – Pescara, le imprese locali hanno potuto partecipare a prezzi vantaggiosi alle principali fiere internazionali dedicate al turismo, all’agricoltura e all’artigianato, tra cui il TTG di Rimini, il Merano Wine Festival e Artigiano in fiera a Milano, promuovendo in maniera unitaria il brand Abruzzo nel mondo.

Tra i prossimi obiettivi della CCIAA Gran Sasso per il 2025 è prevista la promozione di attività di formazione dedicate al tessuto imprenditoriale dei vari comparti per proseguire il piano di sostegno e sviluppo per le imprese.