SALDI, FOLLA NELLE CITTA' ABRUZZESI E NEI CENTRI COMMERCIALI

Hanno preso ufficialmente il via oggi i saldi invernali in Abruzzo. Già da questa mattina i negozi dei centri cittadini, soprattutto nelle quattro città capoluogo, hanno registrato un notevole afflusso di utenti, complice l'ultimo weekend di festività natalizie. Nel pomeriggio, da Pescara a Teramo, dall'Aquila a Chieti, i centri dello shopping sono stati presi d'assalto per gli sconti di fine stagione. Boom di presenze anche nei centri commerciali, soprattutto quelli dell'area metropolitana, con parcheggi pieni e traffico rallentato nelle aree circostanti.

A Pescara si registrano i consueti problemi di parcheggio. Le criticità non hanno comunque scoraggiato gli acquirenti che si sono riversati in corso Umberto, in corso Vittorio Emanuele e nelle vie limitrofe alla ricerca di occasioni. "Molti clienti che prima di Natale hanno acquistato regali avevano annunciato che sarebbero tornati per i saldi e lo hanno fatto. Alcuni sono arrivati già stamattina e anche nel pomeriggio c'è stato un bel movimento, molto più dell'anno scorso. Per essere il primo giorno sono soddisfatta" commenta la titolare di un negozio di abbigliamento della centralissima piazza della Rinascita. Stesse impressioni da un outlet che offre capi per tutte le età: "La mattina abbiamo avuto un buon

afflusso, alla riapertura nel pomeriggio nel negozio quasi non si poteva camminare. La giornata è andata decisamente bene".