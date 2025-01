VERTENZA CISALFA, INCONTRO IN REGIONE: GRANDE ASSENTE IL CENTRO COMMERCIALE

Si è svolto oggi in Regione l'atteso incontro tra i lavoratori della Cisalfa rimasti senza posto di lavoro e l'assessore Tiziana Magnacca. Anche oggi ,però, il Centro Commerciale non si è presentato, dicendo che non è una discussione su cui può intervenire. L'assessore ha preso l'impegno di chiamare il centro commerciale, farsi dire ufficialmente chi subentrerà al posto di Cisalfa e convocare la nuova azienda per discutere degli assorbimenti. Alla riunione c'erano anche il vice presidente della Provincia Andrea Core, il Sindaco di Teramo e Vincenzo Quaranta per la Cgil.

Entro lunedì l'assessora deve fornire aggiornamenti al tavolo della vertenza sulle risposte del centro commerciale, una volta capito questo si cercherà di avviare il discorso delle riassunzioni del personale licenziato da Cisalfa al posto del quale aprirà Mango.