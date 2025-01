CENTO MILIONI AI DISTRETTI DEL CIBO, TRA GLI 11 PROGETTI FINANZIATI C'E' IL VINO D'ABRUZZO

Sono 11 i progetti selezionati in

tutta Italia, che beneficeranno del finanziamento del Bando sui

Distretti del Cibo da 100 milioni di euro per promuovere lo

sviluppo dei territori e delle produzioni locali, garantire la

sicurezza alimentare e migliorarne la sostenibilità e la

competitività.

Ne dà notizia il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità

alimentare e delle foreste.

Il Bando, lanciato lo scorso autunno, sostiene i Distretti

del Cibo, strumenti strategici per il rilancio

dell'agroalimentare italiano. Gli 11 progetti vincitori si sono

classificati su un totale di 56 e hanno ottenuto contributi per

importi che variano dai tre ai diciotto milioni di euro circa

ciascuno.

Il contributo più alto, di quasi diciotto milioni di euro, è

andato al Distretto Agroalimentare Di Qualità Vino D'Abruzzo,

seguito dal progetto 'Agricoltura Rigenerativa PostXylella' con

oltre quattordici milioni di euro, che ha portato alla regione

Puglia, insieme al Distretto Produttivo Agroalimentare di

Qualità del Vino di Puglia (che si è aggiudicato oltre cinque

milioni di euro), il finanziamento complessivo più alto tra

tutte le regioni: quasi 20 milioni di euro. Due progetti

vincitori anche in Piemonte: 'La transizione ecologica del

monregalese - cebano per lo sviluppo sostenibile del territorio

e il Distretto del Cibo del Roero a cui vanno oltre tre milioni

di euro ciascuno.

Altro importante contributo è andato al Distretto Lattiero

Caseario Veneto DI.L.CA.VE Valori e Autenticità, con un

finanziamento di poco meno di 14 milioni di euro. Il distretto

raggruppa vari soggetti della filiera del latte, tra aziende

agricole, Consorzi di tutela dei formaggi Dop Asiago, Montasio e

Piave, latterie cooperative Lattebusche, Latteria di Soligo,

Latterie Vicentine, Latteria Sant'Andrea e Università di Padova.

Tra i beneficiari anche il progetto laziale 'Sostenere Includere

e Formare per l'ambiente (Sif)' con poco più di 13 milioni di

euro, il Distretto Di Qualità Del Vino Umbro (11 milioni), il

Distretto del cibo del Territorio Rurale Vibonese (oltre 9

milioni di euro), il Distretto produttivo degli Oli Evo Molisani

di Alta qualità (oltre 7 milioni). Infine il progetto

Mela-In-forma, del Distretto trentino della Mela delle valli di

Non e Sole che potrà accedere a 5,2 milioni di euro.

Istituiti nel 2017, i Distretti del Cibo rappresentano un

modello innovativo che unisce sviluppo territoriale, coesione

sociale e tutela ambientale.