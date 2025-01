ANTONELLA BALLONE NOMINATA NEL CDA DI ITA-LUFTHANSA

L’assemblea degli azionisti di Ita Airways ha sancito la nuova governance: con l’ingresso dei tedeschi nel capitale della compagnia, entrano due componenti espressione di Lufthansa nel consiglio di amministrazione a cinque e tra i cinque, con una nomina di grandissimo prestigio, entra la teramana Antonella Ballone, già presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso. Con lei, Sandro Pappalardo (presidente), Joerg Eberhart (ad), Lorenza Maggio, e Efrem Angelo Valeriani. Nominato anche il nuovo Collegio Sindacale, nelle persone di Paolo Ciabattoni, Angela Florio e Federico Testa". Lo si legge in una nota.

"L'Assemblea ha indicato Sandro Pappalardo come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Joerg Eberhart come Amministratore Delegato di ITA Airways; Angela Florio è stata nominata Presidente del Collegio Sindacale". "Sono orgoglioso e onorato di essere stato indicato per questo prestigioso incarico - ha dichiarato Joerg Eberhart, neo amministratore delegato di Ita Airways - Dopo oltre due anni di duro lavoro, questa nuova fase della storia della Compagnia ci consentirà di rafforzare la nostra posizione e di sviluppare sinergie strategiche che valorizzeranno la crescita e la solidità di Ita Airways come vettore italiano di riferimento, pronto a garantire al Paese una maggiore connettività e ai passeggeri una più ampia scelta di destinazioni, con una rinnovata visione di sviluppo, innovazione e sostenibilità". "E' una nomina del Governo, sono molto contenta e lo ringrazio per aver riposto la fiducia nella mia persona, cercherò di fare del mio meglio per questo importante incarico". E' la prima dichiarazione della teramana neo consigliera di ITA - LUFTHANSA. Nei prossimi giorni ci sarà l'insediamento del cda.