VIDEO-FOTO/ DECOLLA LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA, IL COMMISSARIO CASTELLI: "NEL TERAMANO DOBBIAMO IMPARARE A SPENDERE PIU' VELOCEMENTE"

E' stato un pomeriggio volto a fare il punto Il punto sul processo di ricostruzione all'interno del cratere sismico del 2016; le ipotesi di rilancio di un territorio che comprende, solo per l'Abruzzo, ben 23 comuni suddivisi in tre province; le opportunità che si aprono per il mondo delle piccole e micro imprese delle costruzioni nei processi riguardanti sia il pubblico che il privato. Sono stati questi i temi al centro del convegno che si è svolto al Blu Palace Business Center di Mosciano Sant'Angelo promosso da

Cna Artigiani Imprenditori d'Italia regionale con il patrocinio dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (Anci) dell'Abruzzo.



Sotto un fuoco incrociato: il Commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli, e il direttore dell'Ufficio speciale della Ricostruzione, Vincenzo Rivera, che hanno illustrato lo stato della ricostruzione e gli strumenti a disposizione del territorio.

Presenti il presidente della Cna di Teramo, Bernardo Sofia, il direttore regionale di Cna Abruzzo, Silvio Calice, il presidente nazionale di Cna Costruzioni, Riccardo Masini.

Tra gli argomenti affrontati oggi l’intesa raggiunta sull’aumento del contributo parametrico e su tutta una serie di revisioni alle singole maggiorazioni già previste dal Testo unico della ricostruzione privata. Un provvedimento atteso che va in parte a compensare la fine delle agevolazioni legate all’uso combinato di Super-bonus e contributo per la ricostruzione.

Buone notizie per la ricostruzione pubblica che finalmente decolla quasi al pari con la pubblica.