GLOBO TRATTA SULLE DOMENICHE, SCIOPERO REVOCATO

A seguito della proclamazione dello sciopero previsto per il 21 febbraio la società cosmo srl, società della provincia teramana che vende abbigliamento e scarpecon marchio Globo, ci ha convocato per un incontro, tenutosi oggi 19/02/2025 presso la sede centrale della società a Corropoli.

Durante l’incontro sono state poste le questioni principali, quali maggiori elementi di criticità avanzati dai lavoratori aderenti alla UILTUCS Abruzzo.

Il lavoro domenicale , la stabilizzazione dei somministrati e i turni spezzati sono stati gli argomenti posti all’ordine del giorno.

La società ha dato la disponibilità a trattare questi temi e a trovare con noi delle soluzioni condivise nei prossimi incontri già calendarizzati.

Abbiamo colto con soddisfazione anche la disponibilità ad un eventuale trattativa di secondo livello che aggiunga condizioni di miglior favore ai lavoratori rispetto alle previsioni del contratto collettivo, entrambe le parti hanno raggiunto con l’odierno incontro la consapevolezza di aver individuato lo strumento giusto per far evolvere la società nello sviluppo delle relazioni industriali e soprattutto per incrementare il benessere psicofisico dei dipendenti.

Alla luce di quanto sopra e in attesa degli sviluppi della trattativa, lo sciopero proclamato dalla scrivente organizzazione per la data del 21/02/2025 è revocato.