GUZZINI E FONTANA ACQUISISCE GI-EFFE LACCATI E CRESCE NELL’ALTA FASCIA ARREDO

Con l’acquisizione di GI-EFFE Laccati & Affini S.R.L. (un pacchetto pari al 60% delle quote di capitale sociale), GUZZINI & FONTANA PROJECTS S.R.L. espande il proprio raggio produttivo nella fascia alta del comparto arredo.

L’operazione, mirata a valorizzare l’infrastruttura produttiva del territorio, rappresenta un contributo al rilancio economico della regione Abruzzo.

Con il nuovo corso aziendale, la vocazione artigianale di GI-EFFE Laccati & Affini S.R.L evolverà a favore di una dimensione piùindustrializzata, partecipando a una filiera che esporta arredo globalmente.

Fondamentale ai fini dell’acquisizione è stata l’identità di vedute tra gli attori delle due aziende.

Sono già stati pianificati significativi investimenti sia in termini diampliamento dello spazio produttivo, sia di acquisto di macchinari di ultima generazione che serviranno a elevare la qualità dei prodotti agli standard richiesti dall’alto di gamma.

Il brand GF INTERIORS by Guzzini & Fontana è nato dall’incontro di Luca Guzzini, già Presidente della Teuco Guzzini, e Gary Fontana, titolare di OC Shanghai, due imprenditori con una consolidata esperienza nel settore dell’arredamento.

L’azienda si è recentemente dotata di un nuovo stabilimento, provvisto di moderni macchinari 4.0, ed è in corso una notevole espansione che prevede la creazione di un secondo polo produttivo.

La grande sensibilità e attenzione nei confronti delle tematiche ambientali di Guzzini & Fontana ha agevolato la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’autoconsumo.

L’acquisizione di GI-EFFE Laccati & Affini S.R.L. si inserisce all’interno di un ampio progetto industriale quinquennale che ha e avrà sempre di più come obiettivo il riconoscimento del marchio nei mercati più importanti del mondo del mobile.