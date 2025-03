CHIUSE NEL TERAMANO 50 IMPRESE ARTIGIANE

Partendo dall'analisi di

Cresa (Centro studi dell'agenzia per lo sviluppo della Camera di

commercio del Gran Sasso) sui dati Infocamere-Movimpresa delle imprese

in ABRUZZO nel 2024, Casartigiani ABRUZZO traccia la sintesi per

proporre nuove politiche attive per un sostegno mirato ai tavoli

istituzionali. Il dato più allarmante in ABRUZZO è quello delle sempre

minori iscrizioni da un lato e dall'altro delle incessanti

cancellazioni delle imprese. Nonostante la negatività della tendenza,

l'ABRUZZO si colloca sopra la media nazionale.

La crisi strutturale investe soprattutto il settore artigiano, con la

provincia di Pescara che fa da maglia nera, ma anche quello agricolo,

manifatturiero e del commercio. Il settore delle costruzioni invece

risente positivamente dell'aumento della domanda che i bonus statali

hanno generato. Il terziario, seppur in modo lieve, sta crescendo. In

termini numerici, nell'anno 2024 l'ABRUZZO ha perso ben 101 unità con

un saldo negativo del -0,07%, rispetto a quello dell'anno precedente

pari a +0,23% e a quello nazionale che sempre nell'anno 2024 era pari

a 0,62%. Tali dati fanno sì che l'ABRUZZO si collochi al penultimo

posto delle regioni italiane.

A livello provinciale si apprende che Chieti e Teramo hanno perso

rispettivamente ben 193 e 50 imprese. Pescara vede aumentare le

imprese invece di 101 unità. L'Aquila ha avuto 41 nuove imprese

iscritte. L'ABRUZZO ha subito la perdita di 7 mila imprese,

collocandosi a metà graduatoria delle regioni italiane. Aver

registrato invece 6.899 nuove attività ha collocato la regione al

14esimo posto. Chieti ha riportato la percentuale inferiori delle

nuove iscrizioni: +4,33% rispetto al +5% delle altre province

abruzzesi. In sintesi, la Regione ABRUZZO chiude l'anno 2024 con

144.289 imprese registrate (+2,5% delle imprese italiane), di cui

123.150 attive. Si può dire che continua a diminuire il numero di

aziende operanti in agricoltura, nel commercio e nel manifatturiero.

Aumentano invece i servizi non commerciali e le imprese edili