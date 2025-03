“AUMENTANO LE TASSE.. MA NON LA QUALITÀ DEI SERVIZI” L’ANALISI DEL CONSIGLIERE MALAVOLTA DISEGNA L’ABRUZZO CHE VERRÀ

È una tabella impietosa, quella elaborata dal consigliere comunale Luca Malavolta. Una tabella che mette in diretto rapporto la “qualità” così come la disegnano le tabelle ministeriali sui servizi offerti alla cittadinanza, e il “quantum” dell’Irpef pagato in ogni Regione. Un “quantum” che, nel caso dell’Abruzzo, offre una casella in più, che è poi la dolorosa sintesi del senso stesso della tabella. Perché l’Abruzzo sta per rivedere al rialzo le proprie aliquote Irpef, stabilendo una percentuale di aumenti che, pur tenendo conto dei diversi scaglioni, sarà comunque una stangata per gli abruzzesi. Basti notare, nella tabella elaborata da Malavolta, come l’addizionale IRPEF sia destinata a passare in percentuale da 1730 euro su 100mila a 2882, un aumento notevole. E non solo: perché “sarà fin troppo facile notare come, nella tabella, le Regioni virtuose dal punto di vista dell’Irpef, lo sono anche nella qualità dei servizi - commenta Luca Malavolta - mentre per quel che riguarda l’Abruzzo si verifica un aumento delle tasse che non corrisponde all’aumento della qualità dei servizi”. Prepariamoci all'Abruzzo che verrà.