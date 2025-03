TASSE, UNA MANOVRA DA 20 MILIONI CHE TUTELERA' IL CETO MEDIO FINO A 30 MILA EURO ANNUI, DOMANI ALLE 12 LA CONFERENZA STAMPA DI MARSILIO A L'AQUILA SVELERA' TUTTI I DETTAGLI

Il presidente della Regione, Marco Marsilio incontrerà oggi di nuovo i vertici della Lega ma anche Fratelli d'Italia per spiegare loro gli aumenti sull'addizionale Irpef, che tutelerà gli stipendi medi e sarà aumentata di qualche punto quelli dai 40 mila euro in su. E' già tutto deciso e domani sarà il giorno clou per capire meglio la questione e fare chiarezza sui numeri. Dopo la riunione di giunta fissata per le 11 di domani, appunto, alle 12 ci sarà la conferenza stampa a L'Aquila durante la quale il Presidente Marsilio spiegherà e diffonderà lo schema con gli aumenti che, ripetiamo scateranno dai redditi, dai 40 mila euro annui in su, rimarranno invatiati tutti quelli fino ai 30 mila euro che sono poi gli stipendi medi percepiti dalla popolazione abruzzese in maggioranza.

Attesa oggi anche per il vertice, alle 18.30, con Fratelli d'Italia. La Regione si sta muovendo su un'ipotesi di rimodulazione dell'addizionale secondo uno schema ben preciso che non tocherà gli stipendi fino a 30 mila euro. Il disavanzo della Asl sarà azzerato prima del tavolo di verifica interministeriale fissato per l'11 aprile prossimo a Roma. Una manovrà che vale almeno 20 milioni di euro di tasse da prelevare ad una platea pari all’85% degli abruzzesi con redditi superiori ai 40 mila euro l’anno.