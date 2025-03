VIDEO/ AUMENTO DELL'IRPEF, MENO TASSE PER I REDDITI FINO A 28.000 EURO, PAGHERA' SOLO CHI PUO' PERMETTERSELO

Meno tasse per i redditi fino a 28.000 euro: il presidente della Regione Abruzzo Marsilio risponde con le slide alle polemiche sull’aumento dell’addizionale Irpef. Con le aliquote differenziate previste dalla riforma dell’Irpef regionale sette abruzzesi su dieci pagheranno meno o non subiranno aumenti: a garantirlo è il presidente della Regione Marco Marsilio che risponde così alle critiche ricevute in questi giorni. Avvalendosi di slide e grafici, Marsilio ha spiegato che nel 2025 il fisco sarà più equo: in Abruzzo pagherà di più solo chi può permetterselo, mentre nel 2024 vigeva l’aliquota unica del 1,73%. Dunque meno tasse per i redditi fino a 28 mila euro: così Marsilio, dopo le polemiche e il passaggio in giunta, ha difeso gli aumenti dell’aliquota addizionale Irpef.

ECCO LO SCHEMA CON TUTTE LE MODIFICHE IRPEF CON GLI AUMENTI