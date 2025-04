DAZI SU AUTO, PASTA, FARMACI, L'ABRUZZO E' PREOCCUPATO: "DUE MILIARDI DI EXPORT A RISCHIO

Ritengo sia saggio preoccuparsi delle possibili conseguenze che potrebbe ricadere sull'economia abruzzese l'imposizione, da parte di Trump, di dazi. Nel 2024, l'Abruzzo ha avuto esportazioni verso gli Stati Uniti per 2 miliardi, sui 9 miliardi e mezzo di esportazioni complessive. Dobbiamo, quindi, considerare un quinto dell'export abruzzese è diretto verso gli Usa. Come non pensare che tutto questo non possa avere ripercussioni sulle nostre produzioni e che non mancherà di creare tensioni commerciali che dobbiamo aspettarci quanto prima». A dirlo è l'assessora alle attività produttive, Tiziana Magnacca. Che prosegue: «Dall'Abruzzo verso l'America spiega l'assessore partono in particolare prodotti farmaceutici e del comparto tecnologico, entrambi dalla provincia aquilana che verrebbe quindi colpita in maniera indiretta, e prodotti agroalimentari, in particolare pasta e vino. Un altro aspetto da non sottovalutare sono le conseguenze indirette per il settore dell'automotive a causa dei dazi verso i Paesi europei e per la produzione in Val di Sangro di veicoli commerciali». E aggiunge: «Sono convinta del valore dei negoziati che Giorgia Meloni sta portando avanti per ridurre il peso della politica protezionistica di Trump per la produzione e il commercio in Italia». L'invito dell'assessora è a individuare sbocchi alternativi per la produzione delle aziende abruzzesi, anche attraverso incentivi dell'Ue.

Le parole d'ordine sono: negoziare, rispondere, diversificare. E sull'inevitabile contrazione delle vendite delle cooperative dell'agroalimentare, cui corrisponderà perdita di occupazione per ciascuna filiera, invita a riflettere Confcooperative Abruzzo. «Siamo preoccupati dice il presidente regionale Antonio Marascia perché le cooperative abruzzesi dell'agroalimentare contribuiscono in maniera sostanziale alle dinamiche del mercato: la nostra è una rete che fattura oltre 700 milioni di euro e che da lavoro a oltre 3mila addetti. Dobbiamo attuare tutte le misure per proteggere questa ricchezza economica e sociale». «Le imprese hanno bisogno di risposte immediate - gli fa eco il direttore regionale Filippo Turi - Negli ultimi 5 anni le cooperative hanno subito i danni del Covid, la tempesta dei prezzi dell'energia e delle materie prime con aumenti che non sono più rientrati. E ora la guerra dei dazi». Frena sulla possibilità di guardare a nuovi mercati il presidente nazionale Confcooperative Maurizio Gardini che osserva: «Occorreranno anni, se pensiamo che nei porti italiani sono ferme già oltre 1 milione di bottiglie di vino e tanti altri prodotti del nostro agroalimentare stoccato nei magazzini a partire dai formaggi e dal pomodoro». Una partita che va affrontata con la massima determinazione e concretezza a livello comunitario.