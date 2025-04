L'AMMINISTRATORE UNICO DI SABATINO MARTINA: "ITALPREFABBRICATI TORNERA' PIU' FORTE DI PRIMA, RIAVVIATA LA PRODUZIONE"

Con estrema soddisfazione, il sottoscritto Amministratore Unico Alfonso Di Sabatino Martina, comunica che, con provvedimento del GIP del Tribunale di Firenze, è stato autorizzato il riavvio della produzione a far data dal 14.04.2025 e quindi l’azienda tornerà finalmente a produrre. La riapertura del reparto produzione della società trae origine dai nulla osta alla produzione sottoscritti dai vari Coadiutori Tecnici all’uopo nominati dall’Amministratore Giudiziario e pertanto lo scrivente, a nome di tutta l’azienda e della proprietà, esprime viva soddisfazione per questo primo importante traguardo conseguito in tempi così rapidi e con modalità di sicurezza e garanzia per tutti gli stakeholders,

che a vario titolo sono stati interessati da questa vicenda: clienti, fornitori, dipendenti, soci, comunità locale. Siamo oltremodo convinti che torneremo più forti di prima, scrive l’Amministratore Unico di Italprefabbricati Alfonso Di Sabatino Martina.