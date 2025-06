ABRUZZO A OSAKA / BALLONE: «MASSIMO IMPEGNO NEL POTENZIARE L'ATTRATTIVITÀ TURISTICA ABRUZZESE»





L’Abruzzo guarda al Giappone con strategia e visione economica. Protagonista al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, la regione ha presentato le sue eccellenze in ambito turistico e agroalimentare puntando sul binomio esperienziale-mercato per attrarre investimenti e incoming. A fare da portavoce del sistema camerale è stata la teramana Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, che ha sottolineato l’importanza di una promozione integrata per consolidare la presenza dell’Abruzzo nei mercati internazionali: «Dobbiamo rafforzare le politiche turistiche e attrarre domanda estera attraverso il valore delle nostre imprese e del nostro territorio». L’iniziativa, promossa dalla Regione Abruzzo e organizzata dall’Agenzia di Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti-Pescara, ha messo in connessione operatori giapponesi con ventuno realtà imprenditoriali abruzzesi selezionate tramite bando, grazie a un programma di voucher pensato per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese locali. «Stiamo portando in Giappone un Abruzzo che produce e genera valore, non solo nel comparto industriale ma anche attraverso l’agroalimentare, il turismo, la cultura e l’arte», ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, evidenziando il ruolo strategico di questi settori per la crescita del PIL regionale. Durante il seminario “Agrifood and Tourism of Abruzzo in Expo Osaka”, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta con delega al Turismo Daniele D’Amario ha insistito sulla doppia vocazione dell’Abruzzo: «Siamo la regione ideale in cui investire ma anche un territorio da vivere. I nostri 133 km di costa, i tre parchi nazionali, l’enogastronomia e il patrimonio storico-culturale rappresentano asset competitivi non ancora saturi». A guidare la sezione tematica sul turismo è stato Carlo Tereo De Landerset, dirigente regionale, che ha illustrato proposte diversificate incentrate su natura, borghi, mare, tradizioni ed enogastronomia, in collaborazione con ENIT, per una presentazione coerente con le aspettative del mercato giapponese. Il commissario generale per Expo 2025 Osaka, ambasciatore Mario Vattani, ha definito l’evento “un’occasione preziosa per raccontare l’Abruzzo a un pubblico giapponese sempre più interessato a destinazioni alternative e autentiche”. Chiave di volta, infine, anche la mobilità: grazie all’impegno della Regione, l’aeroporto di Pescara registra un incremento nei flussi di arrivi e partenze, un dato che – se confermato – potrà rafforzare il ruolo dell’Abruzzo come hub attrattivo sia per turismo che per affari.