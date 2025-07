L’ABRUZZO CONQUISTA GLI STRANIERI: ATRI IN TESTA TRA I BORGHI PIÙ RICHIESTI NEL 2025

L’Abruzzo continua a scalare le classifiche del cuore dei compratori internazionali, affermandosi come una delle mete preferite per chi cerca autenticità, natura e qualità della vita. Secondo i dati del primo semestre 2025 pubblicati da Gate-away.com, portale leader per il mercato immobiliare rivolto agli acquirenti esteri, la regione ha registrato un incremento complessivo delle richieste pari al +61,67% rispetto allo stesso periodo del 2024.

ATRI, REGINA D’ABRUZZO

A guidare questa crescita è Atri, splendida cittadina teramana che da sola raccoglie il 4,05% delle richieste totali per l’intera regione, conquistando il primo posto tra le località più desiderate. Il borgo, noto per il suo patrimonio storico e la vista mozzafiato sull’Adriatico, attira per il suo equilibrio tra bellezza, tranquillità e costi ancora accessibili. I vicoli in pietra, la cattedrale, i panorami collinari: ogni dettaglio contribuisce a dipingere un’idea di vita lontana dal caos urbano.

LA CLASSIFICA DEI BORGHI EMERGENTI

Dopo Atri, seguono Fraine (CH), Castelvecchio Subequo (AQ), Roccaspinalveti (CH) e Penne (PE), quest’ultima apprezzata per la posizione strategica tra mare e montagna. Ma i dati rivelano anche una “rinascita silenziosa” di borghi meno noti: Castilenti (+68%), Corvara (+68,75%) e Francavilla al Mare (+73,33%) mostrano un forte incremento di interesse, mentre Lanciano stupisce con un balzo del +78,57%.

CHIETI DOMINA, MA PESCARA CRESCE

A livello provinciale, Chieti si conferma al primo posto con il 41,98% delle richieste, nonostante un leggero calo. Cresce invece Pescara (+3,63%), tallonata da L’Aquila (+0,69%). In flessione significativa Teramo, che scende al 15,96% con un calo del -21,88%.

DA DOVE ARRIVANO GLI ACQUIRENTI

Gli Stati Uniti si confermano il primo paese per volume di richieste (26,65%), sebbene in calo rispetto al 2024. Seguono Regno Unito (18,88%, +28,77%) e Germania (5,93%, -33,33%). In crescita la domanda da parte di turisti già presenti in Italia (+26,36%) e da paesi del Nord Europa come Svezia, Francia e Paesi Bassi, con aumenti tra il 7% e il 9%.

COSA CERCANO GLI STRANIERI?

La tipologia più ambita resta la casa indipendente (25,23%, +15,49%), seguita da case di campagna (16,21%, +27,63%) e abitazioni tradizionali. Il valore medio degli immobili richiesti è di circa 158.934 euro, confermando l’Abruzzo come meta competitiva per chi desidera investire in una seconda casa o trasferirsi in un contesto autentico.