BLUETONGUE, DALLA CAMERA DI COMMERCIO 100 MILA EURO DI RISTORI PER GLI ALLEVATORI

Si è tenuto oggi, presso il teatro comunale “Francesco Giuliani”, l’incontro dedicato ai ristori per le aziende zootecniche colpite dall’epidemia di Bluetongue. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia e dal Comune di Castel del Monte, ha visto una nutrita partecipazione di allevatori del territorio, alla presenza del vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente.

Nel corso della riunione operativa, il presidente dell’ente camerale Antonella Ballone e il dirigente Salvatore Florimbi hanno illustrato i dettagli del bando che stanzia 100 mila euro in contributi a fondo perduto. Le risorse sono destinate a coprire le spese per vaccini, repellenti e lo smaltimento dei capi colpiti dalla malattia.

«Con questi ristori vogliamo dare un segnale di concreta vicinanza al comparto zootecnico, che sta affrontando un momento di difficoltà a causa dell’epidemia della lingua blu», ha dichiarato Antonella Ballone. «Siamo qui per sostenere le nostre imprese e per onorare la tradizione che ci lega a questo territorio e ai suoi allevatori. L’incontro di oggi vuole essere un primo passo verso la ripartenza».

Il vicepresidente Imprudente ha evidenziato la gravità della situazione: «Il comparto zootecnico abruzzese, in particolare quello ovino, sta affrontando una delle fasi più complesse degli ultimi anni. La Regione sarà accanto agli allevatori con azioni concrete per contenere gli effetti dell’emergenza e garantire la continuità produttiva. Oltre ai fondi messi in campo dalla Camera di Commercio, stiamo predisponendo ulteriori misure di ristoro per compensare le perdite e sostenere il reintegro delle greggi».

Particolare attenzione, ha aggiunto, è rivolta alla tutela dei contributi della PAC, per evitare penalizzazioni dovute alle restrizioni sanitarie sulla movimentazione degli animali.

Il sindaco di Castel del Monte, Matteo Pastorelli, ha espresso l’orgoglio della comunità: «Siamo fieri di essere al fianco dei nostri allevatori, che rappresentano l’anima della nostra comunità. Nonostante il rinvio della Rassegna Ovini, l’impegno per la nostra cultura pastorale resta immutato».

IL BANDO

Il bando prevede contributi destinati alle imprese zootecniche iscritte con codice ATECO 01.45 (allevamento di ovini e caprini) o 01.50 (coltivazioni agricole associate all’allevamento), con sede legale e/o operativa nelle province di L’Aquila e Teramo.

Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per l’acquisto di repellenti e vaccini. Inoltre, è previsto un ristoro di 50 euro per ogni capo morto a causa della Bluetongue. Il contributo copre il 70% delle spese ammissibili.

LE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate via PEC dalle ore 10:00 del 7 agosto fino alle ore 24:00 del 31 ottobre 2025. Il bando completo è consultabile sul sito:

👉 www.cameragransasso.camcom.it