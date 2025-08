INNOVATIVA AZIENDA TERAMANA STRINGE IMPORTANTE ACCORDO NEL SETTORE AERONAUTICO

AMC Innovative S.r.l., azienda specializzata nella produzione di componenti in materiale composito avanzato e parte del gruppo Carbotech Innovative di Teramo, annuncia la formalizzazione di un accordo commerciale strategico con Plyform S.r.l., società leader nel settore aeronautico ed elicotteristico facente parte del gruppo ALL-WAYS. L'accordo, perfezionato nel luglio 2025, stabilisce una collaborazione commerciale strutturata attraverso la quale AMC Innovative fornirà capacità produttive specializzate per supportare le attività di Plyform nel settore aeronautico. Partnership commerciale e operativa La collaborazione prevede che AMC Innovative operi come fornitore qualificato per supportare l'espansione produttiva del gruppo ALL-WAYS. L'accordo consente ad ALL-WAYS, che già opera pienamente presso il sito di San Gillio (TO) - che ospita un’autoclave di grandi dimensioni (4 x 10 metri) -, di accrescere contestualmente le proprie capacità produttive presso la sede operativa di Pianezza (TO), dove AMC fornisce supporto tecnico e di produzione. La partnership combina l'esperienza di AMC nella produzione di componenti in materiali compositi con la presenza consolidata di Plyform nei mercati aeronautico e aerospaziale internazionali. Questa sinergia commerciale permette ad entrambe le società di ampliare le rispettive opportunità di business nei settori di riferimento. Per AMC Innovative, l'accordo rappresenta un importante riconoscimento delle proprie capacità tecniche e produttive nel settore dei materiali compositi. La collaborazione con un gruppo industriale di standing internazionale come ALL-WAYS conferma il posizionamento di AMC come fornitore affidabile per applicazioni ad alto contenuto tecnologico."Questa partnership commerciale valorizza le competenze che abbiamo sviluppato nel settore dei materiali compositi avanzati", ha dichiarato Marco Claudio Pistillo, Amministratore Unico di AMC Innovative. "L'accordo con ALL-WAYS Group ci permette di partecipare a programmi strategici su scala globale, consolidando il nostro ruolo di fornitore specializzato nei mercati aeronautico e aerospaziale." L'accordo si inserisce nella strategia di crescita del gruppo Carbotech Innovative nei mercati ad alto valore aggiunto. La collaborazione con ALL-WAYS Group apre nuove opportunità di sviluppo commerciale per AMC, permettendo all'azienda di accedere a committenze di fascia elevata e progetti di primario livello internazionale. La struttura dell'accordo prevede una collaborazione a lungo termine che consente ad entrambe le parti di pianificare investimenti e sviluppi futuri in modo coordinato, creando le basi per una partnership duratura nei settori di riferimento. L'intesa conferma la capacità di AMC Innovative di attrarre collaborazioni strategiche con operatori leader nei propri mercati di riferimento, posizionando l'azienda come partner affidabile per progetti complessi nel settore dei materiali compositi avanzati. Una collaborazione che guarda al futuro dell’aerospazio, con radici solide nelle competenze industriali italiane