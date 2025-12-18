UN’ECCELLENZA TERAMANA PRONTA A CRESCERE ALL’ESTERO: ESCA APRE AL FONDO EUROPE CAPITAL PARTNERS

Un’azienda nata a San Benedetto del Tronto da una famiglia che ha trasformato la passione per la lavorazione del pesce in un business di successo e un fondo internazionale pronto a portare questa eccellenza oltre confine. È la storia di ESCA S.r.l. (“ESCA”), leader italiano nella produzione di sughi pronti surgelati a base di pesce, che oggi apre un nuovo capitolo grazie all’ingresso del fondo di private equity Europe Capital Partners VII (“ECP”) in qualità di socio di maggioranza, che punterà a rafforzare ulteriormente la leadership italiana e a sviluppare la presenza della società sui mercati internazionali.

I fratelli Giuseppe e Patrizio Patrizi rimangono nella compagine sociale mantenendo ruoli chiave: Giuseppe alla direzione di stabilimento, Patrizio alla direzione commerciale. «Questo accordo è una sfida che accogliamo con entusiasmo. ESCA è la nostra vita insieme agli straordinari collaboratori che ci hanno affiancato e ora, con ECP, possiamo guardare a nuovi mercati e innovazioni senza perdere la nostra identità», racconta Giuseppe. Patrizio aggiunge: «Il nostro obiettivo è far conoscere la qualità dei nostri prodotti in tutta Europa, mantenendo la tradizione, il prestigio e l’eccellenza che ci hanno resi unici».

Dal lato di ECP, il commento è affidato a Renato Mazzolini, General Partner del fondo: «Siamo entusiasti di lavorare al fianco della famiglia Patrizi. ESCA è un’eccellenza italiana di cui vogliamo supportare – tra l’altro – lo sviluppo internazionale, investendo in innovazione e sostenibilità».

Per l’operazione di vendita la famiglia Patrizi è stata seguita da Banca Mediolanum da due angolazioni diverse, ma complementari.Mediolanum Investment Banking ha agito in qualità di advisor finanziario, mentre gli aspetti di pianificazione patrimoniale sono stati seguiti dal Wealth Advisor di Banca Mediolanum, Marino Silvi. Gli aspetti legali sono stati curati dall’avvocato Simeone Valentini di Civitanova Marche mentre quelli fiscali dallo studio della Dott.ssa Marina Rosa Liberati di Fermo.

CS & Associati S.r.l. ha organizzato le attività a supporto dell’acquisizione per conto di ECP. Il fondo è stato assistito dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti di due diligence legale, giuslavoristica e per gli aspetti contrattuali, da Spada Partners per la due diligence finanziaria, da Pirola Pennuto Zei per la due diligence fiscale, da Yard Reaas per la due diligence immobiliare, da ERM per la Due Diligence ambientale e da OC&C per la business due diligence.

L’operazione è stata finanziata da un pool di banche organizzato da BCC Banca Iccrea e che include anche Banca Sella, Banco di Desio e della Brianza, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Tenax Capital Limited, Banca del Piceno e BCC di Milano. Il pool di banche è stato assistito dallo studio legale Chiomenti.