EMIRATES NOMINA L'ABRUZZESE MARCO D’ILARIO COUNTRY MANAGER PER L’ITALIA DAL 2026

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, annuncia la nomina di Marco D’ilario come nuovo Country Manager per l’Italia a partire dal 1° gennaio 2026. Una scelta che si inserisce nella strategia di rafforzamento della presenza del vettore nel mercato italiano, considerato centrale nei piani di crescita della compagnia. Manager di lunga esperienza, D’ilario porta in Emirates oltre 26 anni di carriera in ruoli dirigenziali maturati in contesti internazionali e in settori chiave come aviazione, logistica, tecnologia e hospitality. Competenze che saranno decisive per sostenere lo sviluppo del business, il consolidamento delle relazioni con clienti e partner strategici e il potenziamento delle attività del team locale. Nel suo nuovo incarico, D’ilario guiderà le operazioni di Emirates in Italia, contribuendo alla crescita di lungo periodo della compagnia e al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali. Il suo profilo unisce una solida visione strategica a una comprovata capacità di leadership e gestione di organizzazioni complesse. Il nuovo Country Manager vanta una lunga esperienza nel settore aereo: è stato Chief Commercial Officer di Livingston Airlines e ha ricoperto incarichi esecutivi di primo piano in Alitalia (oggi ITA Airways), tra cui quello di Vice President Sales per l’Italia. Più recentemente ha operato in HRS Group, leader globale nelle soluzioni per l’ospitalità aziendale, come Global Senior Vice President of Sales & Operations, guidando importanti processi di trasformazione digitale e crescita commerciale. A commentare la nomina è Thierry Aucoc, Senior Vice President Commercial Operations (West) Europe and Americas di Emirates: «Marco D’ilario è un manager solido, con una comprovata esperienza in contesti globali complessi. La sua carriera in multinazionali tra Europa e Stati Uniti, unita alle competenze nella pianificazione strategica e nell’innovazione digitale, rappresenta un valore fondamentale per accelerare la crescita di Emirates in Italia». Riportando direttamente a Flavio Ghiringhelli, Vice President Commercial Operations South and Central Europe di Emirates, D’ilario ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico: «Sono davvero entusiasta di mettere a disposizione la mia esperienza internazionale nel mercato italiano. Entrare a far parte di Emirates è per me un onore e un privilegio. Non vedo l’ora di lavorare con i professionisti, i partner e i clienti della compagnia per esplorare nuove opportunità di crescita e rafforzare l’impegno verso innovazione ed eccellenza del servizio». Fondata nel 1985 con soli due aeromobili, Emirates gestisce oggi la più grande flotta mondiale di Airbus A380 e Boeing 777, a cui si è recentemente aggiunto il nuovo Airbus A350. La compagnia continua a distinguersi a livello globale per qualità del servizio e innovazione, come confermato dai numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti negli ultimi anni, consolidando ulteriormente il proprio posizionamento anche nel mercato italiano.