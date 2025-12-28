IN CORSO SAN GIORGIO TORNANO A SPLENDERE LE VETRINE: PERCORSO CASA SI ALLARGA NELLO STORICO PALAZZO CERULLI

Dopo quasi dieci anni di serrande abbassate, in Corso San Giorgio tornano ad accendersi le luci delle vetrine. Un segnale concreto di ripresa e vitalità per il centro storico cittadino, reso possibile dall’ampliamento della sede della società immobiliare Percorso Casa. L’azienda ha infatti acquisito i locali confinanti con la propria sede, spazi che in passato ospitavano il negozio di abbigliamento Max Uomo, all’interno dello storico Palazzo Cerulli. Un’operazione attesa a lungo, frutto di una trattativa complessa durata quasi quattro anni. «La consideriamo un vero e proprio regalo per festeggiare quindici anni di attività, che compiremo il prossimo primo febbraio», spiega Gianluca Rapagna, titolare della società. Un traguardo importante che coincide con un investimento significativo nel cuore della città. I nuovi ambienti metteranno a disposizione dei clienti circa 350 metri quadrati distribuiti su due livelli, con ben nove vetrine affacciate sul corso principale. Un ampliamento che garantirà maggiore visibilità, funzionalità e l’attivazione di nuovi servizi pensati per rispondere alle esigenze di una clientela in costante crescita. «È un modo per ringraziare tutti coloro che in questi anni ci hanno scelto e continuano a seguirci con fiducia», aggiunge Rapagna, sottolineando il legame tra l’azienda e il tessuto urbano in cui opera. In attesa del completamento della sistemazione interna, Percorso Casa ha già provveduto ad allestire luminarie e addobbi natalizi nelle nuove vetrine, contribuendo a restituire luce, colore e atmosfera a Corso San Giorgio. Un gesto apprezzato dai teramani che passeggiano nel centro storico e che rafforza il valore sociale, oltre che economico, dell’intervento. Un segnale positivo per la città, dove il ritorno delle luci non è solo simbolico, ma rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione e la vitalità del cuore urbano.