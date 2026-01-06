EPIFANIA DI SCIOPERO ALL’IKEA DI SAN GIOVANNI TEATINO: FERMI PER L’INTERO TURNO CIRCA 200 LAVORATORI

Sciopero oggi, nel giorno dell’Epifania, al punto vendita Ikea di San Giovanni Teatino, dove lavorano circa 200 addetti. L’astensione dal lavoro, proclamata per l’intero turno del 6 gennaio, è stata annunciata dalla Filcams Cgil, che ha precisato come non sia previsto alcun presidio dei lavoratori davanti ai cancelli del sito. Alla base della protesta, l’impossibilità – secondo il sindacato – di riavviare un confronto costruttivo con l’azienda sul rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto ormai dal 2019, oltre a una serie di criticità specifiche che interessano il punto vendita teatino. «Nell’impossibilità di riaprire una trattativa e in considerazione delle condizioni che gravano sulle lavoratrici e sui lavoratori di San Giovanni Teatino, abbiamo proclamato lo sciopero», fa sapere la Filcams Cgil, sottolineando come la mobilitazione rappresenti una risposta a una situazione ritenuta non più sostenibile. Particolarmente dura la presa di posizione sulle aperture festive obbligatorie. «Le condizioni imposte dall’azienda nelle giornate festive sono inaccettabili e hanno un impatto devastante sulla qualità della vita, sul benessere economico e sulla serenità delle persone e delle loro famiglie», ha dichiarato Daniela Primiterra, segretaria della Filcams Cgil di Chieti. Il sindacato annuncia che la mobilitazione non si fermerà. «Non faremo un passo indietro. Proseguiremo con ogni forma di lotta, inclusi gli scioperi, come già avvenuto nei precedenti giorni festivi, fino a quando non sarà raggiunto un accordo che restituisca dignità e diritti», conclude Primiterra. «La nostra battaglia andrà avanti fino al conseguimento di risultati concreti e tangibili».