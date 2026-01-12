RUZZO RETI, APPROVATI ALL’UNANIMITÀ I CONTI: UTILE IN CRESCITA

I sindaci soci confermano la stabilità economica di Ruzzo Reti. L’Assemblea dei Soci, riunita oggi pomeriggio, si è conclusa con l’approvazione all’unanimità del bilancio relativo al primo semestre 2025 e del bilancio previsionale 2026. Due documenti che, secondo quanto emerso in assemblea, fotografano una società acquedottistica in salute, impegnata nella razionalizzazione delle spese e pronta a sostenere nuovi investimenti sul territorio. Il via libera unanime rappresenta, per la governance, un riconoscimento della linea di gestione adottata, orientata a coniugare efficienza, sostenibilità e qualità del servizio. Sul piano dei numeri, nel primo semestre 2025 Ruzzo Reti conferma un andamento economico solido e in crescita. L’utile d’esercizio aumenta in modo significativo passando da 228.426 euro del primo semestre 2024 a 368.967 euro nello stesso periodo del 2025, dato che evidenzia la capacità della società di consolidare l’equilibrio economico e generare valore. In evidenza anche il capitolo delle svalutazioni dei crediti, che si attestano a 850.476 euro, in diminuzione rispetto alle previsioni di bilancio. Un risultato attribuito all’attività di analisi del credito verso gli utenti e all’efficacia delle procedure amministrative e tecniche attivate per il recupero delle somme dovute. Sul fronte della gestione interna, viene segnalata una conduzione del personale definita coerente con la crescita aziendale. L’incremento della voce ammortamenti e svalutazioni – pari a oltre 5,4 milioni di euro nel semestre – viene letto come indicatore di un’azienda che continua a investire su infrastrutture, reti e tecnologie, con l’obiettivo di rafforzare la dotazione patrimoniale e la qualità del servizio. Nel complesso, i dati approvati delineano una struttura economica equilibrata, in grado di sostenere sia la gestione ordinaria del servizio idrico sia nuove prospettive di sviluppo senza compromettere la stabilità finanziaria. Anche le previsioni per il 2026 vengono giudicate positive: è stimato un utile d’esercizio destinato ad aumentare di oltre il doppio rispetto al 2025, con una riduzione netta dei costi per servizi, materie prime e personale. Un passaggio che, nei documenti previsionali, segna un ulteriore avanzamento nel percorso di efficientamento. L’Assemblea, inoltre, ha approvato all’unanimità anche il terzo e ultimo punto all’ordine del giorno: una proposta di indirizzo strategico orientata al futuro del territorio. I soci hanno deliberato l’avvio di un’analisi tecnico-giuridico-economica per valutare la possibile costituzione di una società multiservizi a livello provinciale. «Questi risultati confermano con chiarezza la solidità del percorso intrapreso da Ruzzo Reti, fatto di attenzione alla sostenibilità economica, investimenti mirati e visione orientata al lungo periodo – ha commentato la presidente Alessia Cognitti –. Un modello che ci consente non solo di affrontare con responsabilità e trasparenza le sfide del presente ma anche di guardare con fiducia a nuovi scenari di collaborazione e integrazione tra servizi, nell’interesse dei cittadini e del territorio».